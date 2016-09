Daun-Kelberg: PKW-Fahrer bei Solo-Unfall schwer verletzt

Foto: Polizei

Daun-Kelberg. Ein 37 jähriger Mann wurde bei einem Verkehrsunfall zwischen Daun und Kelberg verletzt, sein Pkw total beschädigt. Der Pkw-Fahrer befuhr die L 46 von Daun kommend in Richtung Kelberg. Etwa 200 Meter vor der Ortschaft Kradenbach geriet er auf Grund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer langgezogenen Linkskurve ins Schleudern, drehte sich mit dem Fahrzeug um 180 Grad, rutschte in den linken Straßenbahngraben und überschlug sich durch den Aufprall im Graben mehrfach. Der schwer aber nicht lebensgefährlich verletzte Fahrer musste zur Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden, am Pkw entstand Totalschaden.