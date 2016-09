Trier/Wittlich: Polizei stellt größte Menge an Chrystal Meth sicher

Foto: Polizei

Trier/Wittlich. Mehrere Kilo sichergestellte Betäubungsmittel und vier festgenommene Tatverdächtige sind das Ergebnis monatelanger Ermittlungen der Kriminalinspektion Wittlich. Seit Ende April diesen Jahres ermittelten die Beamten des Rauschgiftkommissariates gegen die zwei Männer und zwei Frauen im Alter zwischen 26 und 31 Jahren aus dem bayerischen Landkreis Rottal-Inn. Im Laufe dieser Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Quartett eine größere Menge der synthetischen Droge Chrystal Meth in die Region Trier liefern wollte. Am Sonntag, 29. November, reisten schließlich ein 27-jähriger Tatverdächtiger mit seiner 26-jährigen Bekannten aus Bayern nach Rheinland-Pfalz. Gegen 12.30 Uhr konnten die Ermittler das Pärchen in Trier-Nord festnehmen. Bei der Durchsuchung ihres Autos fanden die Beamten ein Kilo Chrystal Meth. Dies ist die größte Menge dieser Droge, die bisher in Rheinland-Pfalz sichergestellt wurde. In Zusammenarbeit mit dem bayerischen LKA erfolgte die Festnahme zweier weiterer Tatverdächtiger in Bayern. Bei der Durchsuchung von vier Wohnungen im Landkreis Rottal-Inn stellten die Beamten u.a. über 4 Kilo Marihuana, knapp 50 Gramm Chrystal Meth, mehrere Ecstasy-Tabletten und weiteres Beweismaterial sicher. Die Tatverdächtigen wurden allesamt nach Trier gebracht und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Haftrichter beim Amtsgericht Trier vorgeführt. Der ordnete die Untersuchungshaft gegen das Quartett an. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion Wittlich dauern an.