Trier: Dutzende Radzierblenden an Autos entwendet

Foto: Polizei

Trier. Auf frischer Tat angetroffen wurden in der Nacht zum Donnerstag, 17. Dezember zwei junge Männer. Diese fielen gegen 3 Uhr einer Polizeistreife im Trierer Stadtteil Tarforst auf. Ermittlungen ergaben, dass die Männer im Alter von 25 und 29 Jahren mehr als 60 Radzierblenden der Marken Audi und VW in ihrem Fahrzeug deponiert hatten, nachdem diese zuvor von abgestellten Fahrzeugen demontiert und gestohlen wurden. Die mutmaßlichen Diebe wurden festgenommen, das Diebesgut wurde sichergestellt. Ob die beiden Täter auch für zurückliegende gleichgelagerte Diebstähle in Frage kommen, steht zur Zeit nicht fest. Mögliche geschädigte Fahrzeughalter werden gebeten sich mit der Polizei Trier, Tel. 0651/9779-3200 in Verbindung zu setzen.