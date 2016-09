Krautscheid: Schulbus ohne Kinder umgekippt - Fahrer schwerverletzt

Krautscheid. Noch vor Aufnahme der ersten Kinder in Krautscheid ist am frühen Morgen (18. Dezember) ein Schulbus im Bereich der Landesstraßen 9 und 10 verunglückt. Gegen 6.50 Uhr war der Sprinter auf der L9, von Oberpierscheid kommend, in Richtung L10, Ortslage Krautscheid, unterwegs. Im Kreuzungsbereich zur L10 fuhr der Bus dann aus bisher ungeklärter Ursache einfach geradeaus, über einen Schotterplatz eine Böschung hinunter, bevor er gegen ein Verkehrsschild prallte und umkippte. Ohne Bewusstsein wurde der Fahrer durch die Frontscheibe des noch leeren Busses geborgen. Nach notärztlicher Sofortbehandlung wurde er vom DRK in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Zum Unfallzeitpunkt herrschte dichter Nebel. Im Einsatz waren neben dem DRK Feuerwehren aus der Region und die Polizei Prüm.