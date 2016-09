Trier: Unbekannter entreißt 78-jähriger Fußgängerin die Handtasche

Trier. Opfer eines Raubes wurde eine 78 Jahre alte Frau, als sie am 17. Dezember gegen 18.45 Uhr zu Fuß von der Theodor-Heuss-Allee kommend durch den Steingröver Weg in Richtung Thebäerstraße ging. Ein bisher unbekannter Täter näherte sich der Geschädigten von hinten und entriss ihr in schnellem Lauf die Handtasche. Nur durch Glück konnte die Frau einen Sturz auf die Straße vermeiden. Der Räuber, den das Opfer als circa 170 cm großen Mann in schwarzer Hose und dunklem Blouson beschrieb, rannte anschließend in Richtung Göbenstraße davon. Möglicherweise war ein zweiter, etwa gleich großer Mann an der Tat beteiligt, der kurz vor der Tat einige Meter vor der Geschädigten ging und sich sichernd nach allen Seiten umsah. Bei dem Raubgut handelt es sich um eine blau-graue Handtasche der Marke Aigner samt Inhalt aus Geldbörse, einem Samsung Klapp-Handy und weiteren persönlichen Gegenständen. Nachdem die Frau um Hilfe gerufen hatte, wurde sie von einem jungen Mann unterstützt und kurzfristig bei der Verfolgung des Täters begleitet. Allerdings gelang es ihnen nicht, diesen einzuholen. Dieser Zeuge wird dringend gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Kriminalpolizei Trier hat die Ermittlungen übernommen und bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0651/9779-2290 zu melden.