Reil: Verkehrsunfall zwischen Regionalzug und PKW

Foto: Polizei

Reil. Am Montag, 21. Dezember 2015, gegen 17.55 Uhr, ereignete sich in Reil, Kringstraße ein Verkehrsunfall zwischen einem Regionalzug und einem PKW an einem unbeschrankten Bahnübergang. Der PKW wurde nach der Kollision vom Zug ca. 30 Meter mitgeschleppt. Beide Insassen wurden im PKW eingeklemmt und schwer verletzt. Sie mussten durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack befreit werden und wurden nach notärztlicher Versorgung den umliegenden Krankenhäusern zugeführt. Lebensgefahr dürfte nach erster Einschätzung nicht bestehen. Der Lokführer erlitt einen Schock, drei weitere im Zug befindliche Personen wurden nicht verletzt. Der Triebwagen wurde durch den Unfall stark beschädigt, am PKW entstand Totalschaden. Im Einsatz waren 46 Feuerwehrleute der VG Traben-Trarbach, DRK mit Notarzt, Notfallmanagement der Bahn, Notfallseelsorger, Bahnpolizei sowie die Polizeiinspektion Zell.