Trier: Fünf junge Männer überfallen

Trier. Eine Gruppe von fünf jungen Männern im Alter von 19 bis 24 Jahren wurde am frühen Sonntagmorgen, 27. Dezember, kurz nach Mitternacht in der Luxemburger Straße überfallen und beraubt. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tatverdächtigen führte zur vorläufigen Festnahme von drei 16- bis 18-Jährigen. Nach einem vierten Tatverdächtigen wird noch gefahndet.

Die Geschädigten befanden sich in der Luxemburger Straße, als ein Pkw mit vier Jugendlichen bzw. jungen Männern an ihnen vorbeifuhr. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hielt der Pkw nach ersten mündlichen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Gruppen an. Einer der Insassen stieg aus und bedrohte die fünf Männer mit einem Messer. Er forderte Bargeld. Da die Bedrohten über kaum Bargeld verfügten, gingen sie mit dem Angreifer in Richtung eines Geldautomaten am Rande der Römerbrücke. An der Brücke angekommen, durchsuchte der Angreifer die Portemonnaies der Geschädigten und ließ sich einen geringen Bargeldbetrag geben. Die vier Tatverdächtigen entfernten sich anschließend mit einem Pkw.

Nachdem die Geschädigten die Polizei informiert hatten, leitete diese umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Polizeibeamte der Polizeiinspektion Trier hielten den genannten Pkw zwischen Trier und Konz an. Die drei Insassen, die als Tatverdächtige gelten, wurden zunächst vorläufig festgenommen. Nach ersten Vernehmungen wurden sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Trier wieder entlassen. Nach einem vierten Tatverdächtigen wird noch gefahndet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden - Telefon: 0651/201575-0.