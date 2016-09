Trier: Motorradfahrer schwer verletzt - Unfallhergang unklar

Trier. Am Mittwoch, 13.01.2016, 14:25 Uhr, kam es in Trier, Kreuzungsbereich Verteilerkreis Nord/ Abfahrt A 602 zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einem Motorradfahrer. Der Unfallhergang konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht eindeutig geklärt werden. Bei den am Unfall beteiligten Fahrzeugen handelt es sich um einen schwarzen BMW und um ein weißes Aprilia Motorrad. Der Motorradfahrer wurde in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Tel. Nr.: 0651 9779 3200 in Verbindung zu setzen.