Daun: Geld mit gestohlener EC-Karte abgehoben

Daun. Ein bisher Unbekannter hat am 11. November 2015 gegen 10 Uhr mit einer entwendeten EC-Karte 1.000 Euro an einem Geldautomaten in Daun abgehoben. Offenbar hatte der Mann die Karte zusammen mit einer Geldbörse kurz zuvor in einem Dauner Einkaufsmarkt entwendet. Die Bank hatte den Vorgang mit einer Überwachungskamera aufgezeichnet und die Bilder der POlizei übermittelt. Die fahndet jetzt öffentlich mit den Fotos nach dem Tatverdächtigen und bittet um Mithilfe bei der Identifizierung. Wer Hinweise zu dem Mann oder seinem Aufenthaltsort machen kann wird gebeten, sich mit der Polizei Daun, Telefon 06592/96260 in Verbindung zu setzen.