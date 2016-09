Trier: Polizei sucht Zeugen nach sexueller Belästigung

Trier. Am frühen Sonntagmorgen, 17. Januar, teilte eine 23-jährige Frau der Polizei mit, auf der Damentoilette einer Trierer Diskothek sexuell belästigt worden zu sein. Ersten Erkenntnissen zufolge suchte die junge Frau vor Verlassen der Diskothek ihre Verzehrkarte, u.a. auf der Damentoilette. Ein 20-jähriger Mann aus Rumänien habe ihr bei der Suche geholfen, sie dann jedoch in der Damentoilette sexuell belästigt. Der 20-Jährige selbst bestreitet die Vorwürfe. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Trier zu melden - Telefon: 0651/9779-2226 bzw. 2290.