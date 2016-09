Trier: Überfall auf Autofahrer

Trier. Im Bereich der Luxemburger Straße / Einmündung Gottbillstraße besetzten am Dienstagabend, dem 19.01.2016, 23.50 Uhr,zwei männliche Personen einen an einer Ampelanlage wartenden Pkw und zwangen den Fahrer, in eine Seitenstraße einzubiegen. Der Fahrer stoppte unterwegs und verließ fluchtartig das eigene Fahrzeug. Die Täter flüchteten ebenfalls, allerdings unter Mitnahme der Geldbörse des Geschädigten. Beide Täter waren Anfang bis Mitte 20 Jahre alt, schlank, ca. 180 cm groß. Einer der Täter hatte ein schmales Gesicht. Nach der Sprache zu urteilen, dürften beide Täter aus Südosteuropa stammen. Zeugenhinweise werden an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0651/9779-2290, erbeten.

Update:



Trier: Polizei sucht weitere Zeugen





Trier (ots) - Die ersten Ermittlungsergebnisse der Kriminalpolizei Trier lassen den Verdacht zu, dass die unbekannten Männer, die in der Nacht zum heutigen 20. Januar einen Autofahrer an der Ampelanlage Luxemburger-/Gottbillstraße überfallen haben, dies mehrfach versucht haben könnten.

Die beiden vermutlich osteuropäischen Täter hatten ihrem Opfer aufgelauert und die Rotphase der Ampelanlage abgepasst, um in den schwarzen Opel Vectra einzusteigen und den Fahrer zur Weiterfahrt zu zwingen. Nachdem dieser eine günstige Gelegenheit zur Flucht genutzt hatte, flüchteten auch die Täter unter Mitnahme der Geldbörse des Geschädigten.

Die Kriminalbeamten suchen nun nach Zeugen, insbesondere Autofahrern, denen an der Ampelanlage Luxemburger-/Gottbillstraße Männer derart verdächtig aufgefallen sind, dass sie sich besonders für den Verkehr interessierten oder sogar auf Fahrzeuge zugegangen oder -gelaufen sind, die während einer Rotphase anhalten mussten.

Hinweise werden an die Kriminalinspektion Trier unter der Telefonnummer 0651 / 97792290 erbeten.