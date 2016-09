Bitburg: Schmuckkästchen gefunden

Bitburg. Am vergangenen Samstag, 23. Januar 2016, wurde gegen 11.40 Uhr auf dem Gelände einer Autowaschanlage im Südring ein Schmuckkästchen aufgefunden. Es handelt sich um eine ca. 30 x 15 cm große Holzkiste, die mit Kunststoff bespannt ist. In der Kiste befand sich eine größere Menge an Modeschmuck. Es handelt sich dabei in der Mehrzahl um Halsketten und Armbänder. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass diese Kiste im Zusammenhang mit einem bisher noch nicht angezeigten Diebstahl oder Einbruch steht. Hinweise zur Herkunft der Kiste werden an die Polizei Bitburg, Tel.: 06561 / 9685-0, erbeten.