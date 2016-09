Birresborn: Wohnhausbrand - 100.000 Euro Schaden

Birresborn. Am Donnerstag (28. Januar) wurde um 04.30 Uhr ein Wohnhausbrand in Birresborn, Kopper Straße, gemeldet. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte der Brand, welcher sich noch auf das Innere des Hauses beschränkte, unter Kontrolle gebracht werden. Die Bewohner bemerkten den Brand und konnten so das Haus rechtzeitig unverletzt verlassen und die Feuerwehr verständigen. Der Brand war in der mittleren Etage ausgebrochen, die Ermittlungen zur Ursache dauern noch an. Treppenhaus und Wohnräume wurden erheblich beschädigt. Im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr, DRK und Polizei, die Gesamtschadenshöhe wird auf 100000 Euro geschätzt.