Wer kennt die Täter? Die Polizei Mayen bittet um Mithilfe!

Mayen. Bisher unbekannte Täter entwendeten im August 2015 einer älteren Dame in einem Supermarkt in Mayen die Geldbörse aus der Handtasche. Mit der erbeuteten EC-Karte hoben sie kurze Zeit später bei einer Bank in Mayen Bargeld ab. Die Kriminalinspektion Mayen bearbeitet den Fall und bittet um die Mithilfe zur Identifizierung der Täter. Wer kennt die beiden Personen auf den Bildern? Hinweise nimmt die Kriminalinspektion Mayen unter der Rufnummer 02651 / 801 0 oder per Email Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!