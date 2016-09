Foto: Polizei

Waldrach. Am Donnerstag, 3. März, wurde gegen 8:10 Uhr eine Person bei einem Verkehrsunfall auf der L 151 verletzt. Eine 30-jährige Frau aus dem Bereich Trier befuhr die L 151 aus Richtung Thomm kommend in Richtung Trier und kam ausgangs einer Linkskurve auf Grund der Fahrbahn- und Witterungsverhältnisse ins Schleudern, überschlug sich und blieb mit dem Fahrzeug auf dem Dach liegen. Die Fahrzeugführerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus nach Trier verbracht. Am Fahrzeug enststand Sachschaden von ca. 5000 Euro.