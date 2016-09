Trier: Zwei Männer erbeuten Rucksack

Trier. Zwei Männer auf einem Roller erpressten am frühen Dienstagmorgen, 8. März, gegen 7 Uhr einen Rucksack von einem Passanten. Verletzt wurde niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 24-Jährige war auf dem Grünstreifen der Nordallee von der Friedrich-Ebert-Allee in Richtung Porta Nigra unterwegs, als ihn von hinten ein Roller überholte und vor ihm anhielt. Eine der zwei Personen, die sich auf dem Roller befanden, kam ihm entgegen. Der Täter hielt dem 24-Jährigen ein Messer vor und verlangte dessen Rucksack mit Bargeld. Nachdem der Geschädigte den Rucksack überreicht hatte, flüchteten die beiden Täter auf dem Roller in Richtung Berufsschule.

Der Täter mit dem Messer soll Mitte 20 Jahre alt gewesen sein und eine dunkle Stimme haben. Er sprach hochdeutsch und trug blaue Jeans, eine schwarze Adidas Sportjacke ohne Kapuze und lilafarbene Winterhandschuhe. Der zweite Unbekannte trug schwarze Jogginghose und einen dunkelgrünen Kapuzenpullover. Beide trugen einen schwarzen Helm. Der rote Roller hatte zwei parallel laufende Streifen als Rücklichter, in denen sich jeweils drei Leuchten befanden.

Die Kripo fragt - wer kann Hinweise zur Tat oder den beschriebenen Personen oder dem Roller machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Kripo in Trier zu melden - Telefon: 0651/9779-2451 bzw. -2290.