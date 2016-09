Trier: Mann stirbt bei Wohnhausbrand

Trier. Nachdem bei einem Feuer in der vergangenen Nacht in einem Wohnhaus in Trier-Euren ein Mensch ums Leben kam, haben Experten der Polizei den Brandort untersucht. Zudem wurde der Leichnam des getöteten 25-Jährigen obduziert. Insgesamt gibt es nach den bisherigen Ermittlungen keine Anhaltspunkte für eine Fremdeinwirkung. Das Feuer war am frühen Donnerstagmorgen, 17. März, bei der Feuerwehr gemeldet worden. Als Feuerwehr und Rettungskräfte am Einsatzort ankamen, standen weite Teile des Dachstuhls in Flammen. Ein 25-jähriger Hausbewohner konnte von der Feuerwehr nur noch tot in seinem Zimmer im Dachgeschoss aufgefunden werden. Einen weiteren Hausbewohner konnte die Feuerwehr noch rechtzeitig ins Freie bringen. Die anderen Bewohner konnten das Haus vorher verlassen. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei war das Feuer im Zimmer des Getöteten ausgebrochen. Eine technische Ursache für die Brandentstehung schließt die Polizei zum derzeitigen Ermittlungsstand aus.