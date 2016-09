Polizei verstärkt Präsenz und Kontrollen im Grenzraum zu Belgien und Luxemburg

Trier/Eifelregion/Belgien. Nach den heutigen Anschlägen in Belgien kontrollieren die Beamtinnen und Beamten des Polizeipräsidiums Trier, unterstütz von Kräften der Bereitschaftspolizei und benachbarter Polizeipräsidien sowie in enger Abstimmung mit der Bundespolizei, verstärkt den grenznahen Raum zu Belgien und Luxemburg. Im Einsatz befinden sich uniformierte und zivile Kräfte, die sowohl stationäre als auch mobile Kontrollen durführen werden. Zurzeit gibt es keine konkreten Hinweise darauf, dass an den Anschlägen Beteiligte in Richtung der Bundesrepublik flüchten.