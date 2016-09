Prüm: Mit gestohlenem Motorroller zum Einbruch

Foto: Polizei

Prüm. Am Wochenende vom 18.03. bis zum 21.03. kam es zu einem Einbruch in die Caritas-Station Prüm, Kalvarienbergstr. 1. Aus den Räumen der Caritas-Station wurde ein Tischtresor entwendet. Zum Abtransport wurde offensichtlich ein Mofa-Roller entwendet, der zur gleichen Zeit aus einer Garage am Fuhrweg in Prüm entwendet wurde. Mit dem Mofa-Roller wurde der Tresor zur Markthalle am Ausstellungsgelände in Prüm transportiert. Hier wurde mit einem Stein die Fensterscheibe an der Giebelseite in Richtung Niederprüm eingeworfen. Im Inneren der Markthalle wurde der Tresor mit einer Klein-Flex unter großen Kraftaufwand aufgeflext. Die Herkunft der Klein-Flex ist bisher nicht bekannt, es wird vermutet, dass diese ebenfalls am Wochenende in Prüm oder der Umgebung entwendet wurde. Der Mofa-Roller, Marke Riwero, Typ Phönix SL, Farbe rot/weiß, schwarze Sitzbank,Versicherungskennzeichen 599RNY(grün), konnte bisher nicht aufgefunden werden. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen bzw. zum Besitzer der Klein-Flex an: Polizei Prüm, Tel.: 06551/942-0