Brand in Aufnahmeeinrichtung Flugplatz Bitburg

Bitburg. Am Ostermontag, 28. März, kam es in den frühen Abendstunden zu einem Feuer in einer Wohnung der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende auf dem Flugplatz in Bitburg. Nach den bisherigen Ermittlungen entzündete sich in der Wohnung, welche von einer syrischen Frau mit ihren beiden Kindern bewohnt wurde, ein Wäschesack, nachdem der 5-jährige Sohn mit einem Feuerzeug dort gespielt hatte. Es entstand ein Feuer und starke Rauchentwicklung in der Wohnung. Die Bewohner der Wohnung konnten rechtzeitig ins Freie gelangen Nach erstem Ermittlungsstand zog sich ein Wachmann der Einrichtung bei Löscharbeiten eine Rauchgasverletzung zu. Weitere Verletzte, insbesondere durch Vergiftungen mit Rauchgas, können nicht ausgeschlossen werden Ein fremdenfeindlicher Hintergrund kann ausgeschlossen werden. Im Einsatz waren die Feuerwehr aus Bitburg, THW, DRK und die Polizeiinspektion Bitburg.