Kempfeld: Tote in Wohnhaus gefunden

Kempfeld. Einen schrecklichen Fund machten Polizeibeamte am Freitagmorgen, 1. April, in Kempfeld. Sie fanden zwei Tote in einer Wohnung, nachdem ein Zeuge die Polizei informiert hatte. Die Ermittlungen dauern an.

Gegen 10.20 Uhr informierte der Zeuge die Polizei über den Fund der Toten. Nach bisherigen Ermittlungen handelt es sich um einen 30-jährigen Mann und seine 22-jährige Lebensgefährtin. Hinweise auf eine Tatbeteiligung Dritter liegen zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Bad Kreuznach hat die Obduktion der beiden Leichen angeordnet. Das Kind der beiden Toten befindet sich in Obhut der Familie.