Wittlich: Diebstahl einer Geldbörse und Computerbetrug

Wittlich. Am Montag, 07.März, begab sich ein bisher unbekannter Täter in einen Einkaufsmarkt in der Friedrichstraße in Wittlich. Hier entwendete er bei günstiger Gelegenheit die Geldbörse einer älteren Dame. Darin fand er neben Bargeld auch die Debitkarte (EC-Karte) der örtlichen Sparkasse und die dazu gehörende PIN. Mit seinem Diebesgut begab er sich sogleich an einen ebenfalls in der Friedrichstraße gelegenen Geldausgabeautomaten der Sparkasse und hob dort 560 Euro von dem Konto der Geschädigten ab. Beim Auszahlungsvorgang wurde der Täter durch eine Überwachungskamera gefilmt. Da die ersten polizeilichen Ermittlungen keine Hinweise zum Tatverdächtigen ergaben, beantragte die Staatsanwaltschaft Trier einen Beschluss zur Veröffentlichung der Lichtbilder des Täters zwecks Öffentlichkeitsfahndung beim Amtsgericht Trier. Die Polizei fragt nun: "Wer kennt die auf dem Lichtbild dargestellte Person oder kann Auskünfte zu deren Aufenthalt machen?" Hinweise werden an die Kriminalpolizei Wittlich, Telefonnummer 06571/9500-0, die Polizeiinspektion Wittlich, Tel. 06571/926-0, oder jede anderen Polizeidienststelle erbeten.