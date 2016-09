Mit 4,24 Promille im Auto unterwegs

Mehring. Am Freitag wurde der Polizei in Schweich gegen 11:40 Uhr ein verdächtig fahrender PKW gemeldet. Das Fahrzeug konnte samt Fahrer auf der B 53 kurz vor Mehring angetroffen werden. Da der Fahrzeugführer nach Alkohol roch, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten, der einen rekordverdächtigen Wert von 4,24 Promille erbrachte. Den Führerschein des 27-jährigen Berufskraftfahrers aus der VG Schweich, konnten die Beamten jedoch nicht sicherstellen, da die Kollegen des Nachtdienstes diesen bereits 8 Stunden zuvor wegen einer Trunkenheitsfahrt mit 1,67 Promille beschlagnahmt hatten. Trotz des erschreckend hohen Alkoholwertes war der Beschuldigte soweit koordiniert, dass er die ihn festnehmenden Beamten mittels Kopfstößen und Fußtritten angriff. Er musste gefesselt und in Gewahrsam genommen werden. Bei der anschließenden Blutprobenentnahme spuckte er noch einem weiteren Beamten ins Gesicht. Glücklicherweise wurden die eingesetzten Polizeibeamten körperlich nicht verletzt und konnten ihren Dienst fortsetzen. Zeugen der Trunkenheitsfahrt werden gebeten sich mit der Polizei in Schweich in Verbindung zu setzen: Tel.: 06502 91570 oder per Mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!