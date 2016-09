Blankenheim: Kradfahrer tödlich verletzt

Blankenheim. Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der L115 bei Freilingen/Lommersdorf erlitt ein Kradfahrer tödliche Verletzungen, ein beteiligter Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt. Der 24-Jährige aus dem Bereich Reichshof/NRW stammende Kradfahrer befuhr mit zwei weiteren Kradfahrern die L115 aus Richtung Ahrhütte kommend. An der Einmündung zur Freilinger Straße stieß er mit einem querenden Pkw zusammen, der von Lommersdorf in Richtung Freilingen fuhr. Dessen 72-jähriger ortsansässiger Fahrer hatte zunächst an der Kreuzung angehalten und den ersten der vorfahrtberechtigten Kradfahrer vorbeifahren lassen. Als er in den Kreuzungsbereich einfuhr, übersah er offensichtlich den zweiten Kradfahrer. Dieser versuchte zwar noch auszuweichen, konnte aber letztendlich den Zusammenstoß nicht mehr vermeiden und stürzte. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch Ersthelfer verstarb der Kradfahrer noch an der Unfallstelle. Der Pkw-Fahrer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Sein Pkw war auf der gegenüberliegenden Straßenseite noch mit der Leitplanke kollidiert. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt für weitere Unfalluntersuchungen sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 18000 Euro geschätzt. Die Unfallstelle war für den Zeitraum der Unfallaufnahme für ca. 2,5 Stunden vollständig gesperrt