Auderath: Tödlicher Verkehrsunfall

Auderath. Am Dienstagmorgen, gegen 08.00 Uhr, wurde ein schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 259 bei Auderath gemeldet. Eine 67-jährige Frau aus Cochem befuhr mit ihrem Pkw die Straße von Ulmen kommend in Richtung Cochem. In einer langgezogenen Rechtskurve kam sie aus bisher unbekannten Gründen auf die Fahrspur des Gegenverkehrs und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Lkw aus Nordrhein-Westfalen. Die Frau wurde durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der Fahrer des Lkw erlitt einen Schock. Neben der Polizei und der Feuerwehr waren auch Rettungsdienst, Notfallnachsorge und die Straßenmeisterei im Einsatz.