Lasel/Schönecken/Region: “Land unter” nach heftigen Unwetter

Lasel/Schönecken/Region. Nach erneut heftigen Regenfällen am Sonntagnachmittag hieß es in etlichen Orten der Eifel innerhalb kürzester Zeit “Land unter!” Besonders hart traf es Dörfer im Bereich der Nims, wie Schönecken und Lasel, in denen weitere kleinere Bäche in die Nims münden. So wurde in Schönecken unter anderem der Bereich des Hühnerbach-Zuflusses stark überflutet; in Lasel, wo unter anderem Dürrbach, Thierbach und Taubenbach die Nims speisen, stand ein Großteil des Dorfes unter Wasser. Hier waren über 160 Kräfte von Feuerwehren aus dem gesamten Kreisgebiet, THW und DRK im Einsatz, um Keller auszupumpen, Gebäude mit Sandsäcken zu schützen und Menschen aus überfluteten Gebäuden zu retten. Der Durchgangsverkehr kam komplett zum Erliegen, da die L5 teilweise überflutet war.