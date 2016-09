Diez/Frankenthal: Fahndung nach flüchtigen Strafgefangenen Sascha Ball

Diez/Frankenthal. Nach der Flucht eines Strafgefangenen der Justizvollzugsanstalt Diez bitten die Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und die Polizei Rheinland-Pfalz die Bevölkerung um Mithilfe. Der 47 Jahre alte Häftling Sascha Ball war am 07.06.2016 bei einem begleiteten Freigang in Limburg geflohen. Sein Fluchtweg und aktueller Aufenthaltsort sind unbekannt. Zu einer beschleunigten Ergreifung des Flüchtigen veranlasste die Staatsanwaltschaft Frankenthal eine Öffentlichkeitsfahndung. Herr B. ist 182 cm groß bei kräftiger bis korpulenter Gestalt, hat braune Augen, trägt üblicherweise eine Brille und eine Halbglatze mit dunklem Haarkranz. Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten bitte an das Landeskriminalamt Mainz unter der Nummer 06131 - 652833 oder an jede andere Polizeidienststelle.