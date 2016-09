Konz: Ausländerfeindliche Parolen auf Straßen geschmiert

Konz. Vermutlich am vergangenen Wochenende haben bisher Unbekannte Parolen mit rechtem Gedankengut auf Straßen und Gehwege im Konzer Stadtgebiet aufgesprüht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Offenbar hatten der oder die Täter ihre Aktion vorbereitet. Denn die Sprüche sind in gelber und roter Farbe mit Hilfe von vorgefertigten Schablonen auf Pflastersteine und Bitumenbeläge aufgesprüht worden. Dabei handelt es sich teilweise nur um einzelne Worte aber auch um mehrzeilige Sprüche in einer Größe von ca. 50 mal 50 cm. Tatorte sind die St. Nikolaus Grundschule sowie die Güterstraße im Bereich des Bahnhofs und das Schulzentrum. Nach den bisherigen Ermittlungen sind die Schmierereien zwischen dem vergangenen Freitagnachmittag, 24. Juni, und dem heutigen Montagmorgen, 27. Juni, aufgebracht worden. Die Polizei fragt: Wer hat beobachtet, wie die Schmierereien an der Grundschule, am Schulzentrum und am Bahnhof aufgebracht wurden? Wer hat in der fraglichen Zeit Personen beobachtet, die entsprechende Schablonen hergestellt oder an den Tatorten benutzt hat? Wer hat sonstige Beobachtungen gemacht, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden können oder kann sonstige sachdienlichen Hinweise geben? Hinweise nimmt die Polizeiwache Konz, Telefon 06501/9268-0, entgegen.