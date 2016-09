Lissingen: Drei Verletzte und hoher Sachschaden bei Wohnungsbrand

Lissingen. Großer Sachschaden entstand am Freitagvormittag (08. Juli) beim Brand einer Kellergeschosswohnung in der Straße “Auf der Hütte” in Lissingen. Der Bewohner erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und musste mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Zwei Feuerwehrleute mussten nach durch starke Hitze hervorgerufene Kreislaufprobleme notärztlich versorgt werden. Die Wohnung brannte völlig aus und ist unbewohnbar. Die darüber liegenden Wohnungen wurden durch Rauchgase erheblich in Mitleidenschaft gezogen. Im Einsatz waren die Feuerwehren Lissingen und Gerolstein, das DRK und die Polizei Gerolstein.