Bickendorf: Verkehrsunfall mit zwei Toten auf der A 60

Bickendorf. Am Montag ereignete sich auf der BAB 60, bei Kilometer 34,5 in Fahrtrichtung Wittlich kurz vor der Nimstalbrücke ein tödlicher Verkehrsunfall. Kurz nach 08.00 Uhr wurde ein Opel Corsa von Mitarbeitern der Autobahnmeisterei Prüm im Rahmen der regelmäßigen Streckenkontrolle abseits der Autobahn aufgefunden. In dem PKW befanden sich ein 81jähriger Mann und eine 85jährige Frau. Beide Personen waren bereits verstorben. Der Wagen lag soweit abseits der Fahrbahn, dass er von vorbeifahrenden Verkehrsteilnehmern nicht gesehen werden konnte. Wei tere Erkenntnisse liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.

Update:

Erste Erkenntnisse zum Unfallhergang



Bickendorf. Zu dem tödlichen Verkehrsunfall auf der A 60, bei dem zwei Menschen zu Tode kamen, gibt es inzwischen erste Erkenntnisse zum Unfallhergang. Aus noch unbekannter Ursache kam der Opel Corsa nach rechts von der Autobahn ab und rutschte über eine Schutzplanke sowie einen Wasserdruchlaß. Schließlich fuhr der PKW eine Böschung hinab und kam an einem Wildschutzzaun zum Stillstand. Dieser Bereich ist durch vorbeifahrende Fahrzeuge von der Autobahn her nicht einsehbar. Der 82-jährige Fahrer und seine 85-jährige Ehefrau wurden am Montag kurz nach 8.00 Uhr von Mitarbeitern der Autobahnmeisterei Prüm im Rahmen der regulären Streckenkontrolle tot in ihrem Fahrzeug gefunden.

Die beiden Verstorbenen wohnten im Eifelkreis Bitburg-Prüm. Der Verkehrsunfall ereignete sich vermutlich bereits am Sonntag, gegen 17.40 Uhr, da zu diesem Zeitpunkt eine Störung an einer Notrufsäule auftrat. Diese Notrufsäule befindet sich im Bereich der Schutzplanke, die von dem Unfall-PKW überfahren wurde. Dies könnte zur Störung der dortigen Notrufsäule geführt haben. Zeugen, die am Sonntag gegen 17.40 Uhr Unfallgeräusche gehört oder sonstige Angaben im Zusammenhang mit diesem Verkehrsunfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Bitburg, Tel. 06561 96850, in Verbindung zu setzen.