Nürburgring. Das ADAC GT Masters macht am ersten August-Wochenende Station auf dem Rennkurs in der Eifel. Vom 5. bis 7. August präsentiert die „Liga der Supersportwagen“ ein prall gefülltes Starterfeld: In der zehnten Saison bringen insgesamt 19 Teams mehr als 30 Supersportwagen von acht Marken an den Start. Der Ausflug zum Nürburgring lohnt sich, zumal die beiden Renntage 2016 noch mehr Spannung bieten: Das Qualifying für die beiden Rennen findet wenige Stunden vor den Rennen jeweils am Samstag- und Sonntagvormittag statt. Mit Pitwalk, Autogrammstunde sowie abwechslungsreichen Rahmenserien bietet das Wochenende besonders viel Motorsport zum Anfassen. Auch im Rahmenprogramm erwartet die Besucher gleich in vier Rennserien sehenswerter Motorsport. Die ADAC Formel 4 ist auch 2016 fester Bestandteil bei den Rennwochenenden des ADAC GT Masters. Eingesetzt werden von einem Abarth Turbomotor angetriebene Formel-4-Rennautos mit Chassis des italienischen Herstellers Tatuus. Im Fokus von Fans und Medien steht sicherlich auch Mick Schumacher, der seine zweite Saison in der ADAC Formel 4 bestreitet. Zum ersten Mal gastiert die neue ADAC TCR Germany in der Eifel. Die neue Serie begeistert in der Premierensaison mit Markenvielfalt und Tourenwagensport in Reinform. Die Fahrer kämpfen mit seriennahen, preisgünstigen Seat Leon, Opel Astra, Honda Civic und VW Golf mit Frontantrieb und Zwei-Liter-Turbomotoren, die rund 330 PS leisten, um Punkte und Positionen. Des Weiteren sind der DMSB-Tourenwagen-Cup (DTC), in dem parallel in den zwei Klassen Superproduction und Production gefightet wird, sowie die Spezial-Tourenwagen-Trophy (STT) am Start. Karten für das Rennwochenende kosten 20 Euro (Tageskarte Samstag oder Sonntag) bzw. 30 Euro (Wochenendticket) und sind über www.adac.de/gt-masters erhältlich. Mehr Infos: www.adac.de/motorsport.