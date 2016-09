Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Mannebach. Ein 25-jähriger Motorradfahrer ist am vergangenen Samstag (30. Juli) bei einem Verkehrsunfall auf der L 95 bei Mannebach ums Leben gekommen. Aus Richtung Kelberg kommend war er vor einer Rechtskurve gestürzt und zu Fall gekommen. Dabei rutschte die Maschine in ein entgegenkommendes Fahrzeug. Obwohl der 19-jährige Pkw-Fahrer äußerst rechts fuhr, konnte er dem Motorradfahrer nicht ausweichen. Es kam zum Zusammenstoß. Der 25-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen, wo er anschließend verstarb. Im Einsatz waren der Rettungsdienst sowie zwei First Responder, die Polizei Daun, der Rettungshubschrauber, ein Polizeihubschrauber sowie die Straßenmeisterei Kelberg. An beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden, in Höhe von ca. 10.000,- EUR. Die Unfallstelle wurde für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt.