Entwichener Strafgefangener Sascha B. in Belgien festgenommen

Mainz. Der am 7 Juni bei einem begleiteten Freigang aus der Justizvollzugsanstalt Diez entwichene Mörder und Vergewaltiger Sascha B. konnte heute Morgen in Brüssel durch belgische Einsatzkräfte festgenommen werden. Möglich wurde dies durch umfangreiche nationale und internationale Fahndungsmaßnahmen. Letztlich konnte der Gesuchte durch das Zielfahndungskommando des Landeskriminalamtes Rheinland-Pfalz in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Frankenthal in Belgien lokalisiert werden. Unterstützung leisteten dabei, neben anderen europäischen Fahndungseinheiten, das Mobile Einsatzkommando Rheinland-Pfalz, das Gemeinsame Zentrum der Polizei- und Zollzusammenarbeit in Luxemburg sowie die belgischen Polizeibehörden. Nachdem die Öffentlichkeitsfahndung in Deutschland zu keinem Erfolg geführt hatte, war es der Zielfahndung gelungen, die Spur des Flüchtigen von Deutschland über Belgien nach Frankreich, Spanien und wieder zurück nach Belgien zu verfolgen. Die Festnahme erfolgte in einem Brüsseler Stadtteil.