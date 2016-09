Trier: Dachgeschossbrand in einem Mehrfamilienhaus

Foto: Polizei

Trier. Am Samstagmorgen kam es gegen 03.30 Uhr zu einem Brand in einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhause in der Mühlenstraße in Trier-Irsch. Das Feuer weitete sich zunächst auf den gesamten Dachstuhl aus und konnte schließlich durch die angerückten Feuerwehren unter Kontrolle und dann auch gänzlich gelöscht werden. Bis auf eine Bewohnerin konnten alle anderen Personen unbeschadet das Haus verlassen. Sie erlitt leichte Verletzungen durch eine Rauchgasintoxikation und geringe Brandwunden. Sie wurde in ein Trierer Krankenhaus eingeliefert. Am Haus entstand ein Schaden in vermutlich sechsstelliger Höhe. Die Brandursache ist zurzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei Trier hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen.