Schwerer Verkehrsunfall auf der B 51 - PKW-Fahrer getötet

Trier/Idesheim/B51. Am Donnerstag ereignete sich gegen 15.51 Uhr auf der B 51 zwischen den Abfahrten Meilbrück und Helenenberg ein schwerer Verkehrsunfall. Auf dem in Richtung Bitburg zweispurigen Abschnitt der B 51 setzte ein LKW zum Überholen eines vorausfahrenden anderen LKW an und übersah beim Auscheren nach links, dass sich ein Mercedes-PKW bereits auf der Überholspur befand. Es kam zur seitlichen Kollision des LKW und des PKW. Dadurch wurde der PKW auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs gedrängt und kollidierte dort frontal mit einem in Richtung Trier fahrenden Sattelzug. Durch den Zusammenprall geriet der mit Reifen beladene Sattelzug in Brand. Der 44-jährige Fahrer des Mercedes PKW wurde schwer verletzt und mit dem Rettungshubschrauber in ein Trierer Krankenhaus geflogen, wo er kurze Zeit später seinen schweren Verletzungen erlag. Der Fahrer des Sattelzug erlitt leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des überholenden LKW wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Sattelzug brannte unter großer Hitzeentwicklung vollständig aus. Durch die enorme Hitze wurde die Fahrbahndecke der B 51 beschädigt und muss im Bereich der Unfallstelle instand gesetzt werden. Die B 51 bleibt daher zwischen den Abfahrten Meilbrück und Helenenberg mindestens noch den gesamten morgigen Freitag gesperrt. Durch die Straßenmeisterei wurde eine weiträumige Umleitung über Eisenach, Irrel und die B 257 bis nach Bitburg eingerichtet. An der Unfallstelle befand sich ein Großaufgebot an Kräften der Feuerwehr aus der Stadt Bitburg und den umliegenden Verbandsgemeinden sowie aus dem Kreis Trier-Saarburg im Einsatz. Ferner waren DRK und Maltester-Hilfsdienst mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Im Einsatz befand sich ebenfalls ein Rettungshubschrauber aus Luxemburg und die Straßenmeisterei mit zahlreichen Mitarbeitern. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wird ein Gutachten erstellt werden.