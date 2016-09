Rockeskyll: Schwerer Verkehrsunfall fordert ein Todesopfer

Foto: Polizei

Rockeskyll. Am frühen Dienstagmorgen kam es zwischen Hohenfels-Essingen und Rockeskyll zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein LKW-Fahrer ums Leben kam. Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 57-jähriger Mann aus dem Kreis Bitburg die B 410 in Richtung Rockeskyll. Er kam mit dem LKW nach links von der Fahrbahn ab und streifte auf einer Länge von rund 120 Meter an der linken Leitplanke vorbei. Ein entgegen kommender Autofahrer konnte noch rechtzeitig ausweichen und einen Zusammenprall verhindern. Einem nachfolgenden LKW gelang dies jedoch nur noch bedingt, so dass es zu einer Kollision mit dem Anhänger kam. Der 57-jährige LKW-Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug geborgen werden, der anwesende Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Ob der LKW-Fahrer möglicherweise wegen eines gesundheitlichen Problems verunglückte, steht zur Zeit noch nicht fest.