Büchel: Blockade verhindert

Büchel. Am frühen Morgen versuchten Teilnehmer eines Protestcamps die Zufahrten zum Fliegerhorst Büchel zu blockieren. Die Polizei konnte eine Zu- und Ausfahrt freihalten, so dass der Betrieb nicht nachhaltig gestört wurde. Zwischenzeitlich waren einige Personen in die Liegenschaft eingedrungen, wurden durch Bundeswehrsoldaten angetroffen und der Polizei übergeben. Großen Aufwand verursachte der Versuch eines 17-jährigen Aktivisten, der seinen Arm in einem 200 Liter Betonfass fixierte und nach gesundheitlichen Problemen durch den Rettungsdienst und die Freiwillige Feuerwehr in einem umfangreichen Einsatz befreit werden musste.