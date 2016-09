Lambertsberg: Verwirrte Frau nach Mallorca-Fete aufgegriffen - Polizei sucht Zeugen

Prüm/Lambertsberg. Zeugen verständigten am gestrigen Sonntagmorgen gegen 7 Uhr die Polizei in Prüm, nachdem sie eine junge Frau orientierungslos und nackt in der Ortslage von Lambertsberg angetroffen hatten. Die Zeugen hatten der jungen Frau schnell mit Ersatzbekleidung ausgeholfen und die Polizei informiert. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass die 21-Jährige an der Mallorca-Party in Lambertsberg teilgenommen und hier auch alkoholische Getränke konsumiert hatte. Gegen 4 Uhr wurde sie zuletzt im Veranstaltungsraum gesehen. Hiernach verlor sich ihre Spur. Gegen 7 Uhr wurde die Frau von Zeugen nackt und verwirrt in einer Seitenstraße in Lambertsberg angetroffen. Ihre Bekleidung und ihre Wertsachen wurden im Rahmen der Suche auf dem nahegelegenen Spielplatz aufgefunden. Zur Klärung der Gesamtumstände und zur Feststellung, ob die Frau Opfer eines Sexualdeliktes geworden war, wurde sie in ein Krankenhaus verbracht. Hier wurden die erforderlichen Erstuntersuchungen durchgeführt. Die Frau war bei ihrem Verschwinden bekleidet mit einer blauen Jeans, einer weißen Bluse und weißen Sneakers mit roten Applikationen an der Ferse. Ferner führte sie eine schwarze Damenhandtasche mit sich. Die Ermittlungen der Kriminalinspektion Wittlich dauern zurzeit an. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06571 / 95000 zu melden.