Traben-Trarbach: Vergewaltigung - Polizei sucht mit Phantombild nach Täter

Traben-Trarbach. Bei der Kriminalinspektion in Wittlich wurde am 10. September eine Vergewaltigung angezeigt. Die 50jährige Frau war am Freitag, 2. September, gegen 20.30 Uhr, in Traben-Trarbach in den Weinbergen im Alten Brauerweg unterwegs. An einer Wiese, an der drei Steinkopf-Skulpturen des Künstlers Jürgen Waxweiler aufgestellt sind plötzlich ein ihr unbekannter Mann von hinten gekommen und habe sie an der Schulter gegriffen und zu Boden gerissen. Der Mann habe ihr die Hose heruntergezogen und sie vergewaltigt. Anschließend soll er sich in unbekannte Richtung entfernt haben.

Die Frau beschreibt den Mann wie folgt:

Ca. 185-190 cm groß; schwarze, schulterlange, ungepflegte, glatte Haare, ca. 45-55 Jahre alt; dick, geschätzt ca. 130 kg schwer; stark gebräunt; kein Deutscher - Nationalität unbekannt. Der Mann habe eine ca. 10 cm lange Narbe am rechten Oberschenkel. Bekleidung: graues T-Shirt, Jeansjacke, dunkle bis schwarze Jeans. Die Kleidung sei stark verschmutzt gewesen und der Mann habe stark nach Schweiß gerochen. Die Frau hatte zuvor ein altes, weißes Damenfahrrad mit Gepäckträger bemerkt, welches in der Nähe an einem Rebstock gelehnt hat. Auf dem Gepäckträger habe sich ein großer, grüner, verschlissener Trecking-Rucksack befunden, der mit einer orangenen Fleecedecke umwickelt war.

Die Polizei fragt: Wer kann Hinweise zu einer Person geben, die auf dem Phantombild dargestellt ist oder auf die die Beschreibung passt?

Hinweise bitte an die Kripo Wittlich, Tel. 06571/ 9500-0, oder jede andere Polizeidienststelle.