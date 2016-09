Brandserie aufgeklärt – zwei 19-Jährige geständig

Mayen. Durch umfangreiche Ermittlungen der Polizeiinspektion Andernach, der Kripo Neuwied und der Kripo Mayen konnte die seit dem 12.09.2016 andauernde Brandserie von Strohballen- und Kraftfahrzeugbränden aufgeklärt werden. In den Morgenstunden des 30. September wurden in diesem Zusammenhang zwei 19-jährige männliche Heranwachsende aus dem Bereich Andernach/Pellenz festgenommen, nachdem die Ermittlungen einen dringenden Tatverdacht gegen sie erhärteten. Aufgrund der bislang vorliegenden Sachbeweise legten beide daraufhin ein umfangreiches Geständnis ab. Insgesamt konnten mehr als 20 Strohballenbrände, sowie Pkw-Brände in Weißenthurm und der Brand eines Linienbusses in Mendig geklärt werden. Die Ermittlungen zu weiteren Straftaten und dem Motiv dauern noch an. Beide Tatverdächtige werden noch heute dem Haftrichter vorgeführt.