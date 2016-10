Polizei nimmt zwei mutmaßliche Drogendealer fest

Trier. Intensive Ermittlungen gegen einen 26-jährigen Mann aus Trier waren der Grundstein für die Festnahme zweier weiterer Männer wegen Handels mit Betäubungsmitteln am gestrigen Dienstag, 18. Oktober. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens gegen einen 26-jährigen Mann aus Trier, der u. a. im Verdacht steht, auch an einen Minderjährigen Betäubungsmittel verkauft zu haben, durchsuchten Beamte die Wohnung des Beschuldigten nach Betäubungsmitteln, möglichen Verstecke sowie Hinweise auf seine Lieferanten. In seiner Wohnung fanden die eingesetzten Polizeikräfte zunächst etwa 80 Gramm Cannabis, zwei LSD-Trips und weitere Betäubungsmittel. Während dieses Einsatzes gelang es den Beamten, einen 18-jährigen Trierer festzunehmen, der am Dienstagmittag auf frischer Tat bei der Lieferung von Betäubungsmitteln an den 26-Jährigen überrascht wurde. Er war gerade dabei, seine "Ware abzuliefern", als die Beamten zuschnappten. Weitere Drogen fanden die Ermittler anschließend in der Wohnung des 18-Jährigen im Stadtgebiet Trier - insgesamt etwa 450 Gramm Marihuana-Blüten. Außerdem gelang es im Zuge der Ermittlungen, auch dessen Zulieferer, einen 23-jährigen Mann aus Trier, festzustellen und festzunehmen. Bei der Duchsuchung seiner Wohnung fanden die Polizeibeamtinnen und -beamten umfangreiche Hinweise, die den dringenden Verdacht begründen, dass er in größerem Umfang mit Betäubungsmitteln Handel betrieben hat. Bei dem 23-jährigen "Hauptdealer" fanden die Beamten eine mittlere Menge von Haschisch und getrocknetem Marihuana, Bargeld in dreistelliger Höhe sowie verschiedene Betäubungsmittel- und Arznei-Pillen und stellten diese sicher. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei besteht der dringende Verdacht, dass die 18- und 23-jährigen Dealer in den letzten Wochen mehrere Kilogramm Marihuana gewinnbringend in Umlauf brachten. Beide Beschuldigte wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Trier dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ.