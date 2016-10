Kelberg: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Kelberg. Am Samstag befuhr gegen 01.20 Uhr ein PKW die B 410, aus Richtung Mayen kommend, in Fahrtrichtung Kelberg. In der Ortsdurchfahrt Hünerbach geriet der 51jährige Fahrzeugführer aus dem Kreis Bad Neuenahr-Ahrweiler vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. Durch den Anstoß an eine Fahrbahninsel überschlug sich der PKW und kam danach wieder auf den Rädern zum Stehen. Der Fahrzeugführer wurde schwer (nicht lebensgefährlich) und sein 46jähriger Beifahrer leicht verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.