Langsur: Austritt von Kohlenmonoxid mit fatalen Folgen

Langsur. Am Montag wurden Rettungskräfte gegen 07.55 Uhr zu einem Anwesen in Langsur beordert, da dort eine 32-jährige Frau leblos in ihrem Schlafzimmer aufgefunden wurde. Sofort eingeleitete Reanimationsmaßnahmen führten nicht zur Wiederbelebung der 32-jährigen Frau. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen wurde eine erhöhte CO-Belastung festgestellt, so dass alle sich im Gebäude befindlichen Personen dieses umgehend verließen. Nach CO-Messungen und Belüftung des Anwesens durch die Berufsfeuerwehr Trier wurden die Ermittlungen zur Ursachenerforschung durch die Staatsanwaltschaft Trier in Zusammenarbeit mit Kriminalpolizei Trier aufgenommen. Durch den Unfall wurden insgesamt sieben Personen und vier Rettungskräfte leicht verletzt.