Binsfeld: Verkehrsunfall mit drei Schwerverletzten

Binsfeld. Drei Schwerverletzte sind die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich heute gegen 13.20 Uhr bei Binsfeld ereignete.Ein 20-jähriger Autofahrer befuhr die K 43 von Arenrath kommend in Richtung Niederkail. Am Ende einer Gefällstrecke fuhr er in einer leichten Rechtskurve in Anbetracht der besonderen örtlichen Straßenverhältnisse mit zu hoher, nicht angepasster Geschwindigkeit, so dass er auf die Gegenfahrbahn geriet. Hier stieß er trotz Vollbremsung mit einem PKW zusammen, der die K 43 in entgegengesetzter Richtung befuhr. Durch von starken Aufprall wurden an beiden Fahrzeugen die jeweiligen linken Vorderräder abgerissen. Im Fahrzeug des Unfallverursachers saßen drei Personen, wovon zwei schwerverletzt wurden. Im entgegenkommenden Fahrzeug saßen zwei Personen, wovon eine schwer verletzt wurde. Die verletzten Unfallbeteiligten wurden durch das DRK in umliegenden Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren die Feuerwehr Salmtal, das DRK mit Notarzt und die Polizei Wittlich.