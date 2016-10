Bundespolizei fahndet erfolgreich an der belgischen Grenze

Prüm. Am Samstag nahm die Prümer Bundespolizei auf der Autobahn A60 einen gesuchten Schleuser fest und stellten darüber hinaus noch 40 Gramm Drogen bei weiteren Kontrollen sicher. Bei der Fahrzeugkontrolle eines belgischen Pkw ermittelten die Beamten, dass gegen den 44-jährigen Fahrer ein Haftbefehl wegen Schleusung bestand. Weil der Mann in der Vergangenheit mehrere Personen nach Deutschland eingeschleust hatte, wurde er vom Amtsgericht Eggenfelden (Bayern) zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 2.400 Euro verurteilt. Der gebürtige Syrer mit Wohnsitz in Belgien konnte die fällige Summe begleichen und so eine 120-tägige Haftstrafe vermeiden. Noch am selbigen Abend bewegten die Fahnder zwei jungen US-Amerikanerinnen zur Herausgabe von 19 Gramm Marihuana und knapp drei Gramm Haschisch, welches sie mit dem Auto aus den Niederlanden über Belgien nach Deutschland schmuggeln wollten. Nur wenige Minuten später fanden die Bundespolizisten bei einem 31-jährigen Busreisenden 20 Gramm Marihuana in dessen Rucksack. Der Deutsche hatte die Drogen in einer speziell präparierten Bierdose versteckt. Die Drogen wurden durch die Beamten sichergestellt. Alle drei Personen erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.