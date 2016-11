Nächtliche Verfolgungsfahrt im Vulkaneifelkreis

Daun/Vulkaneifelkreis. Am Abend des 02.11.2016 kam es im Vulkaneifelkreis zu einer filmreifen Verfolgungsfahrt, bei dem ein Funkstreifenwagen der PI Daun stark beschädigt wurde. Als ein älterer VW Golf mit optischen Mängeln einer Verkehrskontrolle unterzogen und angehalten werden sollte, missachtete die 21jährige, im Eifelkreis wohnende Fahrzeugführerin die akustischen Anhaltezeichen und setzte die Fahrt über einen längeren Zeitraum fort. Durch riskante Fahrmanöver wurde ein Überholen des Funkstreifenwagens verhindert. Der Beifahrer versuchte dann durch gezieltes Werfen eines Gegenstandes, die weitere Verfolgung des Funkstreifenwagens zu verhindern. Was dann geschah, haben die eingesetzten Polizeibeamten auch noch nicht erlebt, denn während der halsbrecherischen Verfolgungsfahrt wechselten im Golf der Beifahrer und die Fahrerin die Plätze. Der 23jährige, im Kreis Bernkastel-Wittlich wohnende junge Mann übernahm das Steuer und versuchte mehrfach durch starkes Abbremsen den Funkstreifenwagen auffahren zu lassen. Bei weiteren Anhalteversuchen lenkte er seinen Golf bewusst gegen den Funkstreifenwagen und beschädigte diesen. Trotzdem gelang es den Polizeibeamten der PI Daun den VW Golf in der Gemeinde Deudesfeld festzusetzen. Bei der Festnahme leistete der Mann erheblichen Widerstand und es stellte sich heraus, dass der VW Golf nicht zugelassen und versichert war. Vermutlich nur durch einen Zufall wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Trier wurde er am 03.11.2016 dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Sein Führerschein wurde eingezogen. Die junge Frau erwartet ebenfalls ein Ermittlungsverfahren.