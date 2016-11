Polizei sucht 66-jährigen Vermissten

Trier. Seit heute Vormittag, 7. November, wird ein 66-jähriger Mann vermisst. Er befand sich zur ärztlichen Behandlung in einem Krankenhaus in Trier-Ehrang und ist seitdem verschwunden. Die Polizei setzt einen Mantrailer ein und bittet um Mithilfe bei der Suche. Der 66-jährige Rüdiger Keller wird seit heute Vormittag vermisst, nachdem er nicht zu einer weiteren Behandlung im Krankenhaus in Trier-Ehrang erschienen war. Bisherige Suchmaßnahmen blieben erfolglos. Es liegen keine Hinweise auf seinen Aufenthaltsort oder ein mögliches Ziel des 66-Jährigen vor. Herr Keller bedarf dringend medizinischer Hilfe. Zur Zeit führen Polizeibeamte der Polizeiinspektion Schweich eine Nahbereichsfahndung durch. Auch ein Mantrailer soll eingesetzt werden, um Anhaltspunkte für weitere Suchmaßnahmen zu bekommen. Wer hat Rüdiger Keller gesehen? Er ist etwa 1,75 Meter groß, schlank und hat schütteres graues Haar mit einer Stirnglatze. Er trägt keinen Bart, wirkt insgesamt ungepflegt. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Sweatshirt-Jacke, einer dunkelblauen Jeanshose und braunen Schuhen. Möglicherweise hat er die Kleidung mittlerweile gewechselt. Hinweise werden erbeten an die Polizei in Schweich - Telefon: 06502/9157-0.