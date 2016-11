72-Jähriger reagiert gut - Polizei verhaftet mutmaßlichen Enkeltrickbetrüger

Gerolstein. Am Mittwoch, dem 16.11.2016, kam es am späten Vormittag und am Nachmittag in VG Gerolstein zu einem sogenannten Enkeltrick-Anruf. Ein jüngerer Mann, zwischen 25 und 35 Jahren, der sich bei dem 72jährigen Geschädigten als angeblicher Neffe ausgab, teilte dabei mit, er befinde sich in Trier. Er habe dort günstig ein teures Auto ersteigert und brauche noch Bargeld um dieses zu bezahlen. Er fragte zunächst nach 25.000,- EUR. Als der Geschädigte dies als möglich bezeichnete, erhöhte der Anrufer die Forderung auf 40.000,- EUR. Der Angerufene ging zum Schein auf die Forderung ein, verständigte jedoch die Polizei. Im Nahbereich konnte eine verdächtige Person in einem Fahrzeug ausgemacht werden, die jedoch flüchtete, als sie sich von der Polizei entdeckt glaubte. Sie flüchtete über die Autobahn A 1/48 in Richtung Trier, konnte jedoch auf der Raststätte Eifel-West festgenommen werden. Bei der Durchsuchung seiner Person und des von ihm geführten Fahrzeuges wurden über 20.000,- EUR Bargeld aufgefunden. Dieses Geld stammt möglicherweise aus einem bereits erfolgreich durchgeführten Enkeltrickbetrug. Die Polizei bittet Personen, die in den vergangenen Tagen ähnliche Anrufe erhalten oder bereits Bargeld an eine unbekannte Person übergeben haben, sich bei der Kriminalinspektion Wittlich, Tel. 06571 / 95 00-0, zu melden.