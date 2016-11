Nächtlicher Einbruch in Filiale der Volksbank RheinAhrEifel eG

Kelberg/Vulkaneifelkreis. Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht zum heutigen Dienstag in den Schalterraum der Volksbankfiliale in Kelberg ein. Den ersten Ermittlungen zufolge verschafften sich die Täter zunächst Zutritt zum Schalterraum, indem sie ein Metallelement der Außenwand auftrennten. Von hier aus gelangten sie in den separaten Raum, in dem der Geldausgabeautomat aufgestellt ist. Diesen öffneten sie auf zurzeit noch nicht eindeutig geklärte Weise, da sie ihre Spuren nach der Tat durch das Entleeren eines Feuerlöschers zu vernichten versuchten. Die Kriminalpolizei ist derzeit noch mit der intensiven Spurensicherung befasst, die sich aufgrund der unmittelbaren Tatortsituation sehr schwierig gestaltet. Der Geldausgabeautomat sandte gegen 1.45 Uhr eine Fehlermeldung, sodass die Ermittler davon ausgehen, dass die Täter zu dieser Zeit mitten in der Tatausführung standen. Ob die Einbrecher Beute machen konnten und wie hoch diese dann ist, kann zurzeit noch nicht gesagt werden. Die Volksbankfiliale bleibt aufgrund der polizeilichen Ermittlungen bis auf Weiteres geschlossen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu Auffälligkeiten im Bereich des Tatortes machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Daun unter der Telefonnummer 06592 / 96260 in Verbindung zu setzen.