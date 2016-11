Bleialf/L1: Frontalkollision fordert drei Schwerverletzte

Bleialf/L1. Drei Schwerverletzte forderte ein Verkehrsunfall am Freitagmittag (25. November) auf der L1 zwischen Bleialf und Großlangenfeld. Ein mit einem Paar besetzter Pkw war mit einem mit einem Mann besetzten Fahrzeug aus bisher ungeklärter Ursache im Begegnungsverkehr frontal zusammengestoßen. Dabei wurden die Fahrzeuge in die jeweils gegenüberliegenden Gräben geschleudert, wo sie teilweise noch mit Gestrüpp und Bäumen kollidierten. Alle drei Insassen wurden schwer verletzt eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr mit der Rettungsschere befreit werden. Sie wurden nach Erstversorgung durch den Notarzt aus Prüm in Krankenhäuser gebracht. Im Einsatz waren das DRK Prüm und Winterspelt sowie ein Rettungswagen der Feuerwehr St. Vith/Belgien, die Feuerwehren Bleialf, Winterspelt und Großlangenfeld, die Rettungshubschrauber Christoph 10 und Air Rescue 3 und die Polizei Prüm.